Белый дом назвал ХАМАС «однозначно террористической организацией»

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 15 февраля, заявил, что «ХАМАС однозначно является террористической организацией», несмотря на мнение ООН, – сообщают СМИ.

Комментируя заявление координатора по предоставлению чрезвычайной гуманитарной помощи, заместителя генсека ООН Мартина Гриффится о том, что «ХАМАС является политическим движением, а не террористической организацией», Кирби сказал: «США считают, что ХАМАС – террористическая организация. Мы так считаем и заявляем это. Да, это – так. Вам даже не нужно смотреть дальше того, что они сделали седьмого октября, чтобы увидеть это. Почитайте их манифест 2017 года, который считается мягким, – в нем они прямо говорят, что хотят стереть Израиль с лица земли. Это террористическая организация. Точка».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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