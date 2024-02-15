Венесуэла потребовала покинуть страну офис верховного комиссара ООН по правам человека

Министерство иностранных дел Венесуэлы в четверг, 15 февраля, заявило, что сотрудники офиса верховного комиссара ООН по правам человека должны покинуть страну в течение 72 часов в связи с «атаками на Венесуэлу в момент, когда мир стал свидетелем варварского геноцида против палестинского народа» – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте МИД Венесуэлы, в частности, говорится: «Венесуэла объявляет о решении приостановить деятельность технического консультативного офиса верховного комиссара ООН по правам человека в Венесуэле и в течение 30 дней провести ревизию технической кооперации, описанной в меморандуме о взаимопонимании. В связи с этим Венесуэла просит в течение 72 часов сотрудников офиса покинуть страну».

«Офис комиссара ООН должен исправить перед международным сообществом свою колониальную, оскорбительную позицию, нарушающую устав ООН, поскольку офис верховного комиссара ООН по правам человека постоянно пытался обеспечить безнаказанность людей, вовлеченных в попытки убийства, государственных переворотов, заговоров и других тяжелых деяний против суверенитета и конституции Венесуэлы. …МИД Венесуэлы путем диалога старался изменить политику офиса в отношении страны. Однако офис верховного комиссара ООН усилил атаки на Венесуэлу в момент, когда мир стал свидетелем варварского геноцида против палестинского народа», – подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства Венесуэлы.

Каракас, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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