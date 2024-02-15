Российское посольство в Латвии «разочаровано» депортацией русскоязычных граждан из республики

Посольство России в Латвии в четверг, 15 февраля, опубликовало сообщение, в котором говорится, что «разочаровано» решением Конституционного суда республики о депортации граждан России, владельцев ПМЖ (постоянное место жительства), не сдавшим вовремя экзамен на знание латышского языка.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства России в Риге, в частности, говорится: «Крайне разочарованы вердиктом Конституционного суда Латвии, признавшим миграционные поправки, грозящие депортацией тысячам российских граждан, соответствующими Основному закону республики и международно-правовым нормам».

«Антигуманная и бесчеловечная норма, спешно принятая с подачи местных националистов уходящим Сеймом в разгар политической борьбы в сентябре 2022 года, грозит разрушить судьбы тысяч российских граждан, многие из которых буквально в одночасье оказались вычеркнуты из жизни страны, лишившись не только права на дальнейшее пребывание в ней, но и доступа к базовым социальным благам», – заявили в российском диппредставительстве.

Следует обратить внимание, что ранее латышский Конституционный суд признал законным решение властей республики о депортации граждан России, владельцев ПМЖ, которые не сдали экзамен на знание латышского языка в определенное властями время.

Рига, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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