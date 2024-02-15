Греция узаконила однополые браки

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в четверг, 15 февраля, заявил, что парламент республики большинством голосов принял законопроект, делающий однополые семьи «видимыми», предоставляя им равные права в браке, – сообщает издание Ekathimerini.

Как сообщает греческая газета, Мицотакис во время обсуждения законопроекта заявил греческим законодателям: «Люди, которые раньше были невидимыми, наконец-то станут видимыми среди нас. Вместе с ними многие дети, наконец, получат свое законное место. Эта реформа сделает жизни некоторых граждан лучше без ущерба другим. Этот законопроект положит конец неравенству и защитит очевидные права детей».

«До сих пор по закону два родителя в однополых парах не имели равных возможностей обеспечивать уход за своими детьми: забрать их из школы, поехать с ними, сопроводить в больницу», – отметил греческий премьер.

В свою очередь, председательствующий на заседании парламента Греции объявил: «В голосовании участвовали 254 депутата. «За» проголосовали 176 депутатов, против – 76, воздержались 2 депутата. Закон принят».

Афины, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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