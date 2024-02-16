Камала Харрис заявила о поражении России

Вице-президент США Камала Харрис на Конференции по безопасности в Мюнхене в пятницу, 16 февраля, заявила, что под руководством США Россия уже проиграла миру на Украине, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Харрис сказала: «Мир объединился под руководством США для защиты основных принципов суверенитета и территориальной целостности с целью остановить империалистического авторитарного лидера, который пытается подчинить свободный демократический народ. Будьте уверены, война Путина на Украине уже стала полным поражением России».

«Украина вернула более половины оккупированной Россией в начале конфликта территории. Благодаря частично большим поставкам американо-европейского оружия. Российские вооруженные силы понесли серьезные потери – они потеряли две третьих танков и треть черноморского флота. В результате путинской агрессии и безответственности Россия также понесла большие потери, которые составляют более 300 тысяч. Это в пять раз больше, чем то, сколько они потеряли за десять лет войны в Афганистане. Сейчас Россия заставляет призывников идти на фронт буквально после двух недели подготовки», – добавила вице-президент США.

Мюнхен, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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