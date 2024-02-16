Путин выразил надежду, что повышение ставки Центробанком – мера временная

Президент России Владимир Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в промышленности на территории индустриального парка «Станкомаш» в Челябинске в пятницу, 16 февраля, заявил, что повышение ставки Центробанком является временной мерой по борьбе с инфляцией, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «В условиях подъема ключевой ставки ЦБ, конечно, нам нужны уже специальные механизмы. Надеюсь, что это временная мера по борьбе с инфляцией. Мы добьемся в ближайшее время ключевых показателей – тех, которые мы перед собой ставим. И правительство, и ЦБ имею в виду. Но пока нужна точечная мера поддержки, особые механизмы поддержки промышленности».

«Мы с вами встречаемся в Челябинске. Здесь, на Урале, в одном из наших исторических индустриальных регионов обсудим вопросы, связанные с развитием промышленности, оценим, какие дополнительные меры нужно принять для поддержки отдельных предприятий и целых отраслей промышленности, для обеспечения технологического суверенитета страны, для укрепления нашего кадрового, научного, производственного потенциала. Отмечу, что российская промышленность работает стабильно и уверенно развивается. Несмотря на внешнее давление, налажены новые каналы поставок сырья и компонентов, выстроены связи с надёжными партнёрами из дружественных стран», – добавил Путин.

Челябинск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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