В МИД РФ назвали «запредельным цинизмом» заявления Блинкена и Салливана о смерти Навального*

Министерство иностранных дел России в пятницу, 16 февраля, назвало заявления госсекретаря США Энтони Блинкена и советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана о смерти оппозиционера Алексея Навального* «запредельным цинизмом».

В сообщении под заголовком «Запредельный цинизм», опубликованном на сайте российского МИДа, говорится: «Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью National Public Radio: «Соединенные Штаты активно ищут подтверждения сообщения о смерти Алексея Навального*. Если это подтвердится, то это ужасная трагедия». «Госсекретарь США Энтони Блинкен: «Cмерть Навального* в российской тюрьме, а также зацикленность и страх одного человека только подчеркивают слабость и гниль в сердце системы. Россия несет за это ответственность».

«Смерть человека – всегда трагедия. Интересно, почему для Белого дома и госдепа смерть российского гражданина в российской исправительной колонии оказалась гораздо важнее и показалась более ужасной, чем гибель американского гражданина, журналиста Гонсало Лиры, замученного в украинской тюрьме? Вместо огульных обвинений, следовало бы проявить сдержанность и дождаться официальных результатов судмедэкспертизы», – подчеркнули в МИД России.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube