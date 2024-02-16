В Пентагоне подсчитали, сколько миллиардов долларов Россия «возможно» потратила на СВО

Высокопоставленная представительница министерства обороны США на брифинге в пятницу, 16 февраля, заявила, что Россия, «возможно», потратила на специальную военную операцию на Украине 211 миллиардов долларов, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представительница Пентагона сказала: «Россия на прямое финансирование затрат на оснащение, развертывание, поддержание российских операций в Украине, возможно, потратила до 211 миллиардов долларов. С точки зрения упущенной выгоды в экономическом росте до 2026 года война на Украине обошлась России в неожиданные 1,3 триллиона долларов».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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