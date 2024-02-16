В Госдуме заявили, что смерть Навального* может стать поводом для очередных санкций против России

Председатель комитета Госдумы РФ по безопасности Василий Пискарев в пятницу, 16 февраля, заявил, что смерть Алексея Навального* является лишним поводом для США и ЕС, чтобы объявить об очередном пакете санкций против России, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Пискарев написал: «У ЕС и США появится лишний повод объявить об очередном пакете санкций и вылить на нас очередной поток лжи. Вашингтон и Брюссель, всеми силами пытающиеся ослабить нашу страну, не допустить ее победы, вмешивавшиеся в ее внутренние дела, теперь, буквально через несколько минут после сообщения о смерти Навального*, во всеуслышание заявляют, что знают ее причины. Хотя еще не было ни судмедэкспертизы, ни расследования. Это выгодно прежде всего им».

* Внесен в России в список террористов и экстремистов

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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