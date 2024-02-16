Кремль прокомментировал смерть Навального*

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 16 февраля, заявил, что заявления западных политиков о смерти Алексея Навального* являются «оголтелыми и недопустимыми», – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель Кремля сказал: «Заявления западных стран совершенно очевидны. Нет заявления медиков, нет информации от судмедэкспертов, нет информации окончательной от ФСИН. Нет никакой информации о причинах смерти. И уже идут такие заявления. Очевидно, что они абсолютно оголтелые. Мы считаем абсолютно недопустимым такие заявления. Они неприемлемы. Так мы к ним и относимся».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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