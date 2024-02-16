Путин предложил закрыть вредное производство на Челябинском электрометаллургическом комбинате

Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером предложил закрыть часть вредного производства Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) для улучшения экологической обстановке в городе, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ответ на просьбу челябинского губернатора о закрытии Челябинский электрометаллургического комбината, который расположен в центре города, глава государства сказал: «Я знаю эту проблему. Нужно это вредное производство здесь, в центре Челябинска, закрыть и вынести его за пределы города. Вместе с Правительством Российской Федерации нужно проработать продолжение работы, сохранение рабочих мест, а для той части, которая необходима и будет связана с переносом и с выстраиванием этой работы на новом технологическом уровне, при поддержке правительства Российской Федерации привлечь инвесторов, причем желательно привлечь местных».

Челябинск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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