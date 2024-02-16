Париж заявил об «экономическом шоке» для ЕС в случае победы России на Украине

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что в случае победы России на Украине Евросоюз ждет «экономический шок», поскольку в этом случае ЕС может столкнуться с серьезными проблемами в экономике и серьезной конкуренцией со стороны Москвы, – сообщает в пятницу, 16 февраля, издание Le Monde.

В статье для французского издания Сежурне написал: «Если Россия победит в конфликте с Украиной, ЕС ждет экономический шок. Один из главных рисков для ЕС связан с переходом под контроль России украинских плодородных земель, из-за чего она получит возможность контролировать 30% мирового экспорта пшеницы, вследствие чего европейские фермеры подвергнутся давлению на рынках. Допустить такой вариант развития событий – значит отказаться от части продовольственного суверенитета, согласиться с безудержной инфляцией и предоставить России беспрецедентные возможности для давления и принуждения».

«Прекращение поддержки Украины не позволит Франции и Евросоюзу в целом заняться внутренними проблемами и побороть инфляцию. Поддержка Украины означает сохранение контроля над судьбой нашей экономики и обеспечение нашей повседневной безопасности», – отметил глава французского МИДа.

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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