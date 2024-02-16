Байден воспользовался смертью Навального*, чтобы потребовать денег для Украины

Президент США Джо Байден во время обращения к нации в пятницу, 16 февраля, заявил, что в связи со смертью Алексея Навального* необходимо продолжать финансировать Украину, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию Белого дома.

В ходе своего выступления Байден сказал: «У США нет доказательств убийства Навального*. Российские власти расскажут свою историю. Но помните, за смерть Алексея Навального* ответственен Путин. Эта трагедия напоминает нам о том, на что сейчас нужно делать упор. Нам нужно продолжать финансировать Украину, чтобы она могла защитить себя от преступлений Путина».

* Внесен в России в список террористов и экстремистов

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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