Бывший российский банкир Тиньков* пополнил список иноагентов

Министерство юстиции РФ в пятницу, 16 февраля, внесло бывшего российского банкира Олега Тинькова* и еще четырех человек в реестр иноагентов.

В сообщении, опубликованном на сайте минюста, говорится: «16 февраля 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Х. Арцуев*, Н.А. Кукушкин*, А.А. Наринская*, Ю.В. Синеокая*, О.Ю. Тиньков*».

«А.Х. Арцуев* участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом, выступал против специальной военной операции на Украине. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации, выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации.

Н.А. Кукушкин* выступал против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента. Проживает за пределами Российской Федерации.

А.А. Наринская* участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, выступала против специальной военной операции на Украине. Участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений. Проживает за пределами Российской Федерации.

Ю.В. Синеокая* распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине. Участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации.

О.Ю. Тиньков* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине. Проживает за пределами Российской Федерации», – сообщили в министерстве юстиции РФ.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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