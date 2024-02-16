Байден о выделении денег Киеву: Часики тикают

Президент США Джо Байден во время выступления на брифинге в Белом доме в пятницу, 16 февраля, заявил, что Конгрессу США нельзя медлить с вопросом одобрения закона о выделении дополнительных средств для помощи Украине, поскольку «часики тикают», – сообщают СМИ.
В ходе своего выступления перед журналистами Байден сказал: «Необходимо предоставить Украине финансирование, чтобы она могла продолжать себя защищать. Конгрессу США нельзя медлить. Часики тикают. Неспособность поддержать Украину в такой важный момент никогда не забудут. Это будет на страницах истории. Это не останется без последствий».
Вашингтон, Иван Бабурин
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