Зеленский и Макрон подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эмманюэль Макрон в пятницу, 16 февраля, в Париже подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Елисейского дворца.

В ходе брифинга после подписания документа президент Франции сказал: «Соглашение о безопасности подписано сроком на десять лет и будет действовать до тех пор, пока Украина не станет членом НАТО. Это знак нашей решимости поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Это соглашение конкретизирует обязательства, взятые в формате Большой семерки на полях саммита НАТО в июле 2023 года в Вильнюсе. …В рамках соглашения с Украиной Франция поставит дополнительной военной помощи в 2024 году на €3 млрд».

Ранее сегодня сообщалось, что Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц в Берлине подписали подобное соглашение «о сотрудничестве в сфере безопасности».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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