В российском МИДе назвали выступление в Мюнхене жены Навального* «роялем в кустах»

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в пятницу, 16 февраля, комментируя выступление жены умершего сегодня Алексея Навального на Мюнхенской конференции по безопасности, назвал ее «роялем в кустах».

В своем Telegram-канале в дополнение к публикации на сайте МИД РФ Полянский написал: «Если к этому анализу добавить то, что г-жа Навальная «совершенно случайно» оказалась на Мюнхенской конференции и сразу же выступила с речью, то получается классический «рояль в кустах». В пору вспомнить К. С. Станиславского: «Не верю!!»

Ранее сегодня МИД России на своем сайте опубликовал хронологию заявлений западных политиков и зарубежных СМИ о смерти Навального*: «Реакция западных лидеров, политиков и СМИ на сообщение о смерти Алексея Навального в очередной раз продемонстрировала их лицемерие, цинизм и беспринципность. Схема «в любой ситуации – обвиняй Россию» в действии. Причем, на каждый случай запасена заготовка по методичке».

«Посмотрим на хронологию. Сегодня приблизительно в 14:19 на сайте УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу было опубликовано сообщение о смерти осуждённого Алексея Навального* в исправительной колонии №3. Буквально через 15 минут бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения:

– 14:35 – мининдел Швеции Тобиас Билльстрём: «Ужасные новости об Навальном. Если подтвердится информация о его смерти в русской тюрьме, это будет ещё одним чудовищным преступлением путинского режима»;

– 14:35 – мининдел Норвегии Барт Эйде: «Глубоко опечален новостями о смерти Навального. Российское правительство несёт тяжёлое бремя ответственности за это»;

– 14:41 – мининдел Латвии Эдгар Ринкевич: «Что бы вы ни думали об Навальным, как о политике, он был только что жестоко убит Кремлём. Это факт и то, что все должны знать об истинной природе нынешнего российского режима»;

– 14:50 – мининдел Чехии Ян Липавский: «Россия всё ещё относится к вопросам внешней политики так же, как она относится к своим гражданам. Она превратилась в жестокое государство, которое убивает людей, мечтающих о прекрасном, лучшем будущем, таких как Немцов и теперь Навальный, который был заключён в тюрьму и замучен до смерти»;

– 14:51 – мининдел Франции Стефан Сежурне: «Навальный заплатил своей жизнью за борьбу с системой угнетения. Его смерть в исправительной колонии напоминает нам о реалиях режима Владимира Путина»;

– 15:02 – председатель Евросовета Шарль Мишель: «ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть»;

– 15:10 (в ходе пресс-конференции) – главарь киевского режима Зеленский: «Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных».

– 15:16 (в СМИ), 16:50 (в соцсетях) – генсек НАТО Йенс Столтенберг: «Россия должна установить все факты, ответить на очень серьёзные вопросы»;

– 15:20 – премьер Нидерландов Марк Рютте: «Смерть Навального иллюстрирует беспрецедентную жестокость российского режима»;

– 15:30 – президент Молдавии Майя Санду: «Смерть Навального в русской тюрьме – напоминание о вопиющем угнетении режимом инакомыслия»;

– 15:35 – мининдел ФРГ Анналена Бербок: «Навальный, как никто, был символом свободной и демократической России. Именно поэтому он должен был умереть»;

– 15:43 – председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «Мрачное напоминание о том, что представляет из себя Путин и его режим»;

– 15:49 – премьер Швеции Ульф Кристерссон: «Российские власти и лично Президент Путин несут ответственность за то, что Навального больше нет с нами»;

– 16:14 – канцлер ФРГ Олаф Шольц: «Навальный заплатил смертью за своё мужество. Эта ужасная новость вновь демонстрирует, как поменялась Россия и что за режим находится у власти в Москве»;

– 16:25 – госсекретарь США Энтони Блинкен: «Cмерть Навального в российской тюрьме, а также зацикленность и страх одного человека только подчёркивают слабость и гниль в сердце системы, которую построил Путин. Россия несёт за это ответственность»;

– 17:28 – президент Франции Эммануэль Макрон: «В сегодняшней России свободные люди помещаются в ГУЛАГ и приговариваются к смерти».

«За небольшой промежуток времени, в течение двух часов (с 14:19), западные политики и подручные им СМИ сумели, как будто, получить результаты еще не проводившейся судмедэкспертизы, провести расследование, обвинить Москву и вынести вердикт. Никакого другого объяснения, кроме того, что все эти реакции были заготовлены заранее, нет», – подчеркнули в МИД России.

*Физическое лицо, признанное в России экстремистом и террористом

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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