СМИ: Конгресс не будет рассматривать помощь Украине до середины марта

Председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол в пятницу, 16 февраля, заявил, что просьба президента Байдена о выделении помощи Украине не будет обсуждаться до середины следующего месяца, – сообщает агентство Reuters.

В комментарии агентству Маккол сказал: «Я не хочу говорить от имени спикера, но я думаю, что он хочет сначала разобраться с процессом ассигнований, что случится не ранее 8 марта или позже, после чего он сможет заняться дополнительными расходами. До того, как будут утверждены более широкие законопроекты о расходах, инициатива о помощи Украине вряд ли будет рассмотрена».

«Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что он и его коллеги не будут торопиться с рассмотрением инициативы об одобрении помощи в $95,34 млрд, часть которой планируется выделить Украине», – говорится в заметке Reuters.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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