В Польше к протестам фермеров присоединились охотники

Один из руководителей охотничьего союза Польши Фридерик Валихт в понедельник,19 февраля, заявил, что охотники присоединяются к протестам фермеров, – сообщают СМИ.

В открытом обращении, Валихт написал: «От своего имени, а также всего Общественного комитета протеста охотников я сердечно приглашаю вас и все наше охотничье братство принять участие в акции протеста вместе с фермерами в ближайшем к вам районе. Мы не согласны с уничтожением польского сельского хозяйства путем делегализации охоты. Устойчивое охотничье, сельское и лесное хозяйство является основой безопасности страны».

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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