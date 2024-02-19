Боррель напрямую обвинил Путина в смерти Навального*

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник, 19 февраля, обвинил президента России Владимира Путина в смерти, отбывавшего срок в колонии, Алексея Навального*, – сообщают СМИ.

После встречи с бывшей женой отбывавшего срок Алексея Навального* Жозеп Боррель сказал: «Путин и его режим будут привлечены к ответственности за смерть Алексея Навального. Как сказала Юлия (Навальная*,– прим.ред.), Путин – это не Россия. Россия – это не Путин. Мы продолжим оказывать поддержку российскому гражданскому обществу и независимым СМИ».

* Признан террористом и экстремистом в России

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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