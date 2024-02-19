Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в Палате общин британского парламента в понедельник, 19 февраля, заявил, что на Украинцу отправлены «почти все самоходные артиллерийские установки AS-9», стоявшие на вооружении армии Соединенного королевства, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Хиппи сказал: «Великобритания поставила почти все свои тяжелые артиллерийские установки AS-90 – те, что были в состоянии боевой готовности и стояли на вооружении нашей группировки в Эстонии».

«Мы также были щедрыми и в вопросе боеприпасов, но оставили у себя некоторые запасы, необходимые нашим вооруженным силам для повышенной боеготовности. Кроме того, мы ускорили производство снарядов калибра 155 мм и стали закупать большее количество снарядов калибра 152 мм и 122 мм по всему миру. Вклад Великобритании в артиллерию Украины не ограничивается нашими артиллерийскими зарядами, а гораздо больше и составляет сотни тысяч боеприпасов», – заявил зам.главы британского минобороны.

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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