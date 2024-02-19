Эквадор официально отказался передавать военную технику Киеву

Заместитель главы МИД Эквадора Габриэла Соммерфельд на заседании комиссии парламента в понедельник, 19 февраля, завила, что страна не будет отправлять советскую и российскую военную технику на Украину, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, что было решено с отправкой советского и российского вооружения на Украину, дипломат сказала: «Эквадор не отправит вооружения в страну, которая вовлечена в вооруженный международный конфликт».

Следует напомнить, что в январе президент Эквадора Даниэль Рой-Гилкрист Нобоа Азин заявил, что поставит США старую технику российского и украинского производства в обмен на новую на общую сумму $200 млн. Со своей стороны Россия предостерегла Эквадор от такого шага.

Кито, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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