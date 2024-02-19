Медведев заявил, что СВО обязательно закончится победой России

Заместитель председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Чеченскую Республику на совещание по вопросу доукомплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту в понедельник, 19 февраля, заявил, что «специальная военная операция закончится победой», – сообщают СМИ.

В видеоролике, размещенном на собственной странице, Медведев говорит: «Мы сделаем все, чтобы порядок был восстановлен, а специальная военная операция закончилась полным успехом, то есть – победой! Хочу пожелать вам, чтобы у вас все получилось, потому что на вас с надеждой смотрят ваши близкие, ваши семьи, вся наша страна. Мы ждем вас домой с победой. Мы уверены, что победа будет за нами. Мы гордимся вами, берегите себя!»

Грозный, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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