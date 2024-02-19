ЕС призвал Израиль к «немедленной гуманитарной паузе» в секторе Газа

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на брифинге в понедельник, 19 февраля, заявил, что 26 из 27 стран-членов ЕС призывают Израиль к «немедленной гуманитарной паузе в секторе Газа», – сообщает The Times of Israel.

В ходе общения с журналистами глава внешнеполитического ведомства ЕС казал: «Двадцать шесть из двадцати семи стран-членов Евросоюза призывают Израиль немедленной гуманитарной паузе, которая приведет к устойчивому прекращению огня в секторе Газа. Двадцать шесть стран готовы потребовать немедленной гуманитарной паузы, которая приведет к устойчивому прекращению огня, безоговорочному освобождению заложников и предоставлению гуманитарной помощи».

«Какая страна из состава ЕС не поддержала заявление, Боррель не уточнил», – пишет The Times of Israel.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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