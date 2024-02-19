Глава МАГАТЭ заявил о «нецелесообразности» введения санкций против «Росатома»

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что возможные санкции Запада против «Росатома» будут «нецелесообразными и поставят в тупик» ядерную отрасль во многих странах мира, – сообщает в понедельник, 19 февраля, агентство Reuters.

В интервью агентству Гросси сказал: «На Западе многие компании зависят от поставок из России, обогащенного урана или топлива... Консенсус заключается в том, что введение санкций в отношении «Росатома» будет нереалистичным и нецелесообразным. Это поставит ядерную отрасль в тупик во многих странах. … Снижение зависимости от ядерного сектора России будет стоить Европе миллиарды».

«Вообще, я вижу даже увеличение присутствия российского потенциала по обогащению урана в мире, чем уменьшение этого», – добавил глава МАГАТЭ.

Вена, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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