Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в понедельник, 19 февраля, назвал Мюнхенскую конференцию по безопасности «междусобойчиком с элементами ярмарки тщеславия», – сообщает телеканал «Россия 24».

В интервью телеканалу российский дипломат сказал: «В нынешнем году конференция снова превратилась в междусобойчик с элементами «ярмарки тщеславия», на которой, как и в известном английском романе, общество живет по придуманным им же правилам. Теперь это называется «миропорядком, основанным на правилах».

«По итогам текущего форума, с учетом предстоящих выборов в США, европейцы не смогли получить от американцев каких-либо ценных указаний. Впервые за многие десятилетия все предпосылки для того, чтобы Европа чувствовала себя неуверенной в завтрашнем дне, были созданы ими собственными руками», – подчеркнул Логвинов.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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