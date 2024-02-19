Поляки на границе заблокировали поставки боеприпасов Украине

Украинский волонтер Назар Смык в понедельник, 19 февраля, сообщил, что из-за блокады, организованной польскими фермерами на украино-польской границе, оказались заблокированными фуры с боеприпасами для ВСУ, – сообщает украинское издание Страна. ua.

В заметке издания говорится, что в своем аккаунте в соцсети Х (экс-Twitter) Смык разместил фото с задержанными поляками фурами и написал: «Мои фуры уже 3 дня стоят с военной техникой под границей, потому что их не пускают (ненормативная лексика) польские селюки. На данных фото – грузовики, которые должны идти к артиллеристам для быстрой разгрузки боеприпасов на позициях».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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