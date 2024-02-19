Российский генерал высказался о возможных сроках окончания СВО

Заместитель командующего 2-го Армейского корпуса ВС РФ генерал-майор Апты Алаудинов на встрече глав субъектов СКФО в городе Грозный в понедельник, 19 февраля, заявил, что специальная военная операция (СВО) может завершиться к сентябрю текущего года, – сообщает портал «Грозный-инфо».

В ходе своего выступления генерал-майор Алаудинов сказал: «СВО, я считаю, закончится максимум в сентябре текущего года. В принципе, я еще с двадцать второго года говорил, что спецоперация закончится в 2024 году. К выборам в США иссякнет помощь Украине. Она при любом раскладе должна была уменьшиться. Они несут большие потери в живой в силе и средствах. …Чеченские бойцы ежедневно, каждый на своем направлении, берут очень хорошие опорные пункты и результат достаточно серьезный. Если смотреть на то, что мы пытаемся эту работу делать без больших потерь, результат очень серьезный».

«В конечном итоге сложится так, что украинские формирования не будут иметь возможности оказывать сопротивление. Украинская армия столкнулась с сильным дефицитом боеприпасов, что привело к снижению интенсивности обстрелов российских позиций в два раза. Однако говорить о том, что у украинцев совсем нет снарядов, пока еще преждевременно», – отметил российский военнокомандующий.

Грозный, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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