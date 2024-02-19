Греция и Польша выступили за выдвижение фон дер Ляйен на новый срок на пост главы ЕК

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в понедельник, 19 февраля, заявил, что он и его польский коллега Дональд Туск поддержали Урсулу фон дер Ляйен в выдвижении на пост председателя Европейской комиссии (ЕК) на очередной срок, – сообщает телеканал ERT-news.

В сообщении греческого телеканала говорится, что в своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Мицотакис написал: « Я и Дональд Туск имеем честь предложить Урсулу фон дер Ляйен в качестве ведущего кандидата от имени Европейской народной партии (ЕНП) на пост председателя Европейской комиссии. Она пользуется нашим доверием, потому что она твердо привержена продвижению наших общих ценностей и защите единства и солидарности Европы».

Афины, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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