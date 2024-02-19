Взятие российскими войсками Авдеевки стало худшим испытанием и поворотным моментом для киевских властей, – сообщает в понедельник, 19 февраля, телеканал CNN.

В заметке аналитика Ника Пэтона Уолша, опубликованной на сайте телеканала, в частности, говорится: «Потеря Авдеевки стала для Украины поворотным моментом. На это повлияли недостаток боеприпасов и живой силы, провал контрнаступления и смена главнокомандующего вооруженными силами страны. ...Киев продолжает испытывать серьезный недостаток в снарядах. Следует отметить, что Украина продолжит ослабевать без помощи Запада, так как прошедшая конференция по безопасности в Мюнхене прорывной для киевских властей не стала, в связи с чем Киев должен ожидать серьезных изменений на фронте».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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