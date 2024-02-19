Будапешт не будет ветировать 13-й пакет антироссийских санкций

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на брифинге в понедельник, 19 февраля, заявил, что Будапешт не будет препятствовать принятию Евросоюзом 13 пакета санкций против России, потому что из него были убраны все пункты, угрожающие интересам его страны, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос Сийярто сказал: «В ходе подготовки нового пакета санкций нам удалось убрать все те части, которые могли бы навредить интересам Венгрии, поэтому в сложившейся ситуации налагать вето новый пакет санкций нет смысла».

«Должен отметить, что ЕС принимает неправильное решение не только в отношении 13-го пакета антироссийских санкций, но и в отношении всех 12 предыдущих, поскольку они больше навредили экономике ЕС, а не России, а в самом ЕС властвует военный психоз. Принятием новых санкций руководство Евросоюза пытается выслужиться перед США, либеральными СМИ и неправительственными организациями», – подчеркнул глава венгерского МИДа.

Будапешт, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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