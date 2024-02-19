КНР: Многие страны призывают США разморозить активы Афганистана

Специальный посланник МИД Китая по делам Афганистана Юэ Сяоюн в понедельник, 19 февраля, заявил, что Многие участники встреч по Афганистану призывают США снять односторонние санкции и разморозить афганские активы, но Соединенные Штаты не обращают внимания на это, – сообщает РИА Новости.

В комментарии агентству Юэ Сяоюн сказал: «Многие участники встреч по Афганистану продолжают призывать США как можно скорее снять односторонние санкции и разморозить замороженные афганские деньги . Но не видим особую реакцию с их стороны. …Участники встречи также выразили надежду, что афганское правительство будет придерживаться своих обещаний не подпитывать терроризм, и сделать Афганистан безопасной страной с точки зрения террористических угроз, а также разобраться с террористическими группировками».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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