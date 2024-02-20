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Вторник, 20 февраля 2024, 18:29 мск

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Официальный Тбилиси исключил присоединение к антироссийским санкциям

Фото: president.gov.ge

Председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в Брюсселе во вторник, 20 февраля, заявил, что Тбилиси исключает присоединение к антироссийским санкциями, – сообщают местные СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Кобахидзе сказал: «Что касается санкций против России, у нас есть очень четкая позиция: мы не вводим санкции и по этому поводу у нас есть весьма серьезные аргументы».

«Мы твердо поддерживаем Украину политически, оказываем немалую гуманитарную помощь, имеем очень тесные отношения с украинским народом. Но, нас огорчают заявления отдельных официальных лиц Украины об открытии в Грузии некоего «второго фронта», – добавил грузинский премьер.

Тбилиси, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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