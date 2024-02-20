Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира

Депутат парламента Норвегии от партии «Прогресса» Мариус Арион Нильсен выдвинул на Нобелевскую премию мира американского бизнесмена, основателя компании SpaceX, а также владельца корпорации Tesla и социальной сети X (экс-Twitter) Илона Маска, – сообщает во вторник, 20 февраля, издание Daily Mail.

Согласно публикации британской газеты, Нильсен заявил следующее: «Множество технологических компаний, которые основал, владеет или руководит Илон Маск, направлены на улучшение общества, углубления знаний как о Земле, так и о космосе, наряду с обеспечением коммуникации и связи во всем мире. Я выдвинул Маска за его стойкую защиту диалога, свободы слова и возможности выражать свою точку зрения в постоянно поляризующемся мире».

Следует отметить, что на Нобелевскую премию мира в 2024 году также выдвинуты: основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, правозащитные организации из Израиля и Палестины, президент Колумбии Густаво Петро, а также генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг.

Осло, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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