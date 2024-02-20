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Вторник, 20 февраля 2024, 19:35 мск

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Путин рассказал о подготовке к посланию Федеральному собранию РФ

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени», во вторник, 20 февраля, заявил, что готовит послание Федеральному собранию, которое станет постановкой задач на ближайшие шесть лет, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Сейчас для меня было бы очень важно послушать вас в связи с тем, что сейчас готовится послание Федеральному собранию, но это не просто разговор, это постановка задач, которые, конечно, мы стремимся развивать и добиваться их решения. Ну, а с учетом внутриполитического календаря это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет. Поэтому, откровенно говоря, я ждал бы от вас тоже идей, сильных идей для того, чтобы можно было их сформулировать должным образом, и не только в послании, но и в развитии страны на ближайшую историческую перспективу».

«Страна качественно меняется изнутри. Становится самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе – это время России», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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