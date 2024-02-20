Шойгу рассказал Путину, как шло освобождение Авдеевки

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 20 февраля, заявил, что операция по взятию Авдеевки прошла при минимальных потерях, и «она войдет в учебники Минобороны», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе доклада Верховному главнокомандующему России Сергей Шойгу сказал: «Генштабу удалось провести операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях, заявил Шойгу. Российские войска создали невыносимые условия для ВСУ в Авдеевке, они вынуждены были бежать. Наступательные действия после освобождения города продолжаются на запад, освобождены 72 квадратных километра. В целом же операция по освобождению города войдет в учебники Министерства обороны».

Говоря о заявлениях Киева про «отступление из Авдеевки», Путин сказал: «Сделано это было по политическим соображениям, чтобы прикрыть этот ход и придать ему видимость организованного вывода. Мы знаем, что это не так. Это было бегство в прямом смысле этого слова. …Ситуация в Авдеевке – это, безусловно, успех, но его нужно развивать. Развитие должно быть хорошо подготовленным, обеспеченным и личным составом, и вооружением, и техникой, и боеприпасами».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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