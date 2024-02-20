Шойгу рассказал о «контрнаступе» Украины

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу во вторник, 20 февраля, рассказал, как Украина готовила свое «контрнаступление» и как российской разведке удалось его предотвратить, а войскам перехватить инициативу, – сообщает ТАСС.

В интервью агентству по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным Шойгу сказал: «На самом деле ситуация развивалась следующим образом. У нас в начале прошлого года Генеральным штабом, всеми видами разведки, вскрыли информацию о том, что готовится серьезное контрнаступление. В действие были введены все виды разведки: из космоса, электронная разведка, глубинная разведка, войсковая разведка, и все, что связано с контролем за транспортными средствами, за передвижением морских и железнодорожных судов».

«Основной целью провалившегося летом украинского контрнаступления был выход ВСУ к Азовскому морю. Основной удар был на Ореховском направлении, он был направлен на то, чтобы сделать коридор на Мариуполь, там же … Мелитополь-Бердянск, и противник должен был вернуть себе Азовское море, переезд … на Крым. Этому была посвящена вся идея, которую они пытались воплотить в жизнь. ВСУ для контрнаступления собрали группировку в 160 тыс. человек, 800 танков, 150 единиц авиации, 30 батальонов резерва. В ходе контрнаступления ВСУ потеряли 166 тысяч военных, более 800 танков, уничтожено более половины поставленных им танков Leopard», – отметил министр обороны России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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