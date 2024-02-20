США в ООН ветировали резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа

США на заседании Совета Безопасности ООН во вторник, 20 февраля, применили право вето в и заблокировали предложенную Алжиром резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в секторе Газа, – сообщают СМИ.

В сообщениях говорится, что США оказались единственной страной, выступившей против немедленного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта, так как «за» резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай. Великобритания воздержалась.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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