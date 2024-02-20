Байден распорядился ввести санкции против России из-за смерти Навального*

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 20 февраля, заявил, что президент США Джо Байден поручил в пятницу, 23 февраля объявить крупный пакет санкций против России в связи со смертью Алексея Навального*, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Кирби сказал: «По указанию президента Байдена в пятницу, 23 февраля, мы объявим крупный пакет санкций, чтобы наложить ответственность на Россию за то, что произошло с мистером Навальным*. Также новые санкции будут введены против России из-за специальной военной операции на Украине».

* Признан в России экстремистом и террористом

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube