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Вторник, 20 февраля 2024, 20:23 мск

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Байден распорядился ввести санкции против России из-за смерти Навального*

Джон Кирби, скриншот видео defense.gov

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 20 февраля, заявил, что президент США Джо Байден поручил в пятницу, 23 февраля объявить крупный пакет санкций против России в связи со смертью Алексея Навального*, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Кирби сказал: «По указанию президента Байдена в пятницу, 23 февраля, мы объявим крупный пакет санкций, чтобы наложить ответственность на Россию за то, что произошло с мистером Навальным*. Также новые санкции будут введены против России из-за специальной военной операции на Украине».

* Признан в России экстремистом и террористом

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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