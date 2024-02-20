Шойгу заявил, что в прошлом году в армию пришло более полумиллиона «контрактников»

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу во вторник, 20 февраля, по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в 2023 году контракт с Вооруженными силам РФ заключили 540 тысяч человек, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос Шойгу сказал: «Контракт с Вооруженными силами России в прошлом году заключили около 540 тысяч человек. Это позволило нам создать две резервные армии, шесть дивизий. В этом году, на сегодняшний день, уже 50 тысяч пришло по контракту, и люди продолжают идти».

«Мобилизованным по решению президента России предоставляется отпуск: раз в полгода на 14 суток без учета времени на дорогу. У нас 270 тысяч сходили в отпуск. Сейчас вторую часть отпуска – еще 230 тысяч. То есть полмиллиона в общей сложности. Не вернулись из отпуска 62 человека, и то в основном по уважительным причинам, в частности, по болезни. Это говорит о том, что люди понимают всю меру ответственности, что это уже сложившиеся боевые коллективы. Почти 1 800 человек, которые вернулись на фронт после четвертого ранения. Около пяти тысяч в армии – это студенты, которые берут академические отпуска и подписывают контракты с Вооруженными силами», – отметил также министр обороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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