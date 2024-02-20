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Вторник, 20 февраля 2024, 21:11 мск

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СМИ: Блинкен призвал американских дипломатов отказаться от слов «мама», «папа», «дамы и господа»

Энтони Блинкен Фото: УНIАН

Глава госдепа США Энтони Блинкен выпустил распоряжение, в котором официально запретил американским дипломатам использовать «проблемные» слова, такие, как «мама», «папа», «дамы и господа», термин «рабочая сила» и другие, – сообщает во вторник, 20 февраля, издание New York Post.

В публикации газеты, в, частности, говорится: «Блинкен в письме призвал своих коллег в госдепартаменте использовать гендерно-нейтральные формулировки. Он также предложил сотрудникам указывать предпочтительные местоимения в электронных письмах и при представлении на собраниях».

«Следует избегать таких широко используемых терминов, как «рабочая сила», «ребята», «дамы и господа», «мать/отец», «сын/дочь» и «муж/жена» и заменять их. Вместо этого надо использовать такие слова, как «каждый», «люди», «вы все», «родитель», «ребенок», «супруга» или партнер». Во время разговоров избегайте использования таких фраз, как «храбрые мужчины и женщины на передовой». Нужно использовать более конкретные формулировки, такие как «храбрые сотрудники службы экстренного реагирования», «храбрые солдаты», – говорится в письме Блинкена сотрудникам Госдепа, на которое ссылается New York Post.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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