Небензя назвал блокировку Соединенными Штатами резолюции о немедленном прекращении огня в секторе Газа «черной страницей в истории Совбеза ООН»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности по палестино-израильскому конфликту во вторник, 20 февраля, заявил, что блокировка США резолюции с требованием прекратить огонь в секторе Газа стала «очередной черной страницей в истории Совбеза ООН», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Сегодня мы стали свидетелями очередной черной страницы в истории Совета безопасности ООН. Ее вновь написала делегация США, которая преследует все ту же цель – покрывать своего ближайшего Ближневосточного союзника и максимально тянуть время, чтобы он смог завершить свои бесчеловечные планы в отношении Газы, а именно выдавить из сектора палестинцев и полностью «зачистить» анклав, причем в прямом смысле, превратив его в необитаемую территорию».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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