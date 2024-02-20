Польские фермеры призывают Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем»

Польские фермеры, протестующие против проукраинской политики ЕС, призывают президента России Владимира Путина помочь им «разобраться с Украиной и Брюсселем», – сообщает во вторник, 20 февраля, издание Gazeta Wyborca.

В публикации польского издания с заголовком «Скандал на сельскохозяйственном протесте. «Путин, разберись с Украиной и Брюсселем», говорится: «Личные автомобили, грузовые машины и тракторы блокируют проезд по автостраде в Горжичках. На одной из машин размещен флаг СССР и плакат с призывом: «Путин, разберись с Украиной и Брюсселем!»

«Лозунги на транспарантах призывают закрыть польско-украинскую границы и поставку украинских товаров. Принципиальным отличием нынешних протестов от прошлых стало то, что сейчас их участники не пропускают не только грузовой, но и пассажирский транспорт. Участники акции находятся в очень сложной ситуации, поскольку затраты на сельскохозяйственное производство чрезвычайно выросли, а с ними – упала рентабельность», – пишет Gazeta Wyborca.

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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