Путин поручил правительству и руководству регионов «предельно четко» уделить внимание вопросам безопасности школьников

Президент России Владимир Путин на совещании по программе капитального ремонта школ в режиме видеоконференции во вторник, 20 февраля, поручил правительству и руководству регионов «предельно четко и с соблюдением всех требований» уделить особое внимание вопросам безопасности школьников, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Особое внимание прошу обратить и правительство, и регионы на все вопросы, связанные с безопасностью учеников. Здесь нужно действовать предельно чётко, неукоснительно выполнять установленные требования, в том числе по оснащению школ системами экстренной связи с полицией, видеонаблюдения, оповещения, наладить безопасную пропускную систему, создать условия для работы специалистов, отвечающих за охрану школьных зданий и территорий. Действовать нужно предельно четко и соблюдать все требования».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube