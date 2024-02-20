Нетаньяху призвал продолжать войну в секторе Газа, «несмотря на давление»

Глава кабинета министров Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с военнослужащими Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник, 20 февраля, заявил, что никакое давление не сможет помешать продолжать войну в секторе Газа до полного уничтожения группировки ХАМАС, – сообщает The Times of Israel.

В ходе своего выступления Нетаньяху сказал: «На Израиль оказывают сильное давление, как из-за рубежа, так и внутри страны, чтобы мы закончили войну до достижения всех наших целей, включая согласие на сделку об освобождении заложников. Но мы обязаны продолжать эту войну до тех пор, пока мы не достигнем всех целей, а это означает уничтожение ХАМАС, освобождение всех заложников и гарантии, что сектор Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля! Никакое давление не помешает достижению этой цели».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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