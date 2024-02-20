В Пентагоне предложили Украине самой решать, какие города она сможет оборонять

Заместитель официального представителя министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге во вторник, 20 февраля, заявила, что без возобновления помощи из запасов Пентагона Украине придется самостоятельно решать, какие города в будущем она будет в состоянии удержать под своим контролем, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель Пентагона сказала: «Мы не сможем предоставлять критические значимые пакеты помощи PDA (программа передачи вооружений из запасов Пентагона, – прим.ред), поэтому Украине придется делать выбор и принимать решения, какие города, какие населенные пункты они в состоянии удерживать с тем, что у них есть, и тем, что продолжают им предоставлять партнеры. …Взятие Авдеевки российскими войсками, к сожалению, имело место быть, но – это был стратегический отвод войск с целью сохранения боеприпасов и артиллерии».

«Палате представителей необходимо, как и Сенату, одобрить запрос администрации США на 60 миллиардов долларов, без которых Соединенные Штаты не могут продолжать военные поставки Украине», – подчеркнула Сингх.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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