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Среда, 21 февраля 2024, 01:38 мск

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США отказались признавать Ассанжа журналистом

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге во вторник, 20 февраля, заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа журналистом, поскольку его методы работы идут вразрез с репортерской практикой, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель Госдепа сказал: «Я скажу, что никогда не слышал, чтобы журналист называл законной практикой помощь источнику со взломом государственного компьютера для кражи информации. Взламывать что-либо для кражи государственной информации законной журналистской работой не является».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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