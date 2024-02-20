Глава минсельхоза доложил Путину о поставках пшеницы в беднейшие страны Африки

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о гуманитарных поставках пшеницы в шесть беднейших стран Африки, – сообщили в Кремле.

В ходе своего доклада главе государства Патрушев сказал: «В соответствии с Вашим указанием, которое Вы дали еще в июле прошлого года на саммите «Россия – Африка», Минсельхоз совместно с Объединенной зерновой компанией и при поддержке и содействии МИД и Минтранса завершил поставку пшеницы в шесть беднейших стран Африканского континента. Столь масштабная гуманитарная акция нашей страной осуществлялась впервые. Первое судно вышло еще 7 ноября прошлого года, среднее время в пути каждого судна составило примерно 30-40 дней. Последнее судно пришло в Сомали в конце января, и 17 февраля была уже завершена его разгрузка».

«В итоге на Африканский континент практически одновременно было направлено 200 тысяч тонн зерна. Соответственно, в Мали, в Буркина-Фасо, в Зимбабве и в Эритрею было поставлено по 25 тысяч тонн, а в Сомали и в Центральноафриканскую Республику мы направили по 50 тысяч тонн. В общей сложности – 200 тысяч тонн мы доставили в качестве гуманитарной помощи на Африканский континент», – отметил министр сельского хозяйства РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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