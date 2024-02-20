Мадуро хочет в Москве поздравить Путина с победой на выборах президента России

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Каракасе во вторник, 20 февраля, заявил, что хочет сразу после выборов президента России посетить Москву и «поздравить Владимира Путина с победой», – сообщают СМИ.

В ходе общения с Сергеем Лавровым Мадуро сказал: «Я бы хотел сразу после выборов президента России приехать в Москву, что бы поздравить Путина с победой».

«Будем рады вас видеть», – ответил министр иностранных дел России.

Каракас, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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