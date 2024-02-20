Хуситы заявили о трех атаках на американские и израильские суда

Военный представитель йеменского шиитского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа во вторник, 20 февраля, заявил, что военно-морские силы Йемена в Красном и Аравийском морях трижды атаковали «вражеские» американские и израильские суда, – сообщает телеканал «Аль-Масира».

В эфире телеканала Яхья Сариа сказал: «Военно-морские силы Йемена с помощью беспилотных аппаратов провели операции против вражеских кораблей США в Красном и Аравийском морях, а также атаковали противокорабельными ракетами в Аденском заливе израильское судно MSC Silver. Кроме того, военно-воздушные силы Йемена поразили беспилотниками цели в Умм эр-Рашраш (Эйлат, – израильск.) на юге оккупированной Палестины. Эти операции являются ответом на агрессию Израиля против палестинцев в секторе Газа и американо-британские атаки на территорию Йемена».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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